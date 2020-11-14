Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Çorum’da arazisinde çift sürerken kaza geçiren vatandaş traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Çorum merkeze bağlı Sapaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 45 H 0136 plakalı traktörü ile tarlasını sürmeye giden Mustafa Y.(77)’den uzun süre haber alamayan yakınları tarlaya bakmaya gittiklerinde yaşlı adamı traktörün altında cansız yatarken buldular.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. 112 ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yaşlı adamın cenazesi Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.