Tüfekle yaşamına son verdi

Çorum'da Veli İ. isimli genç tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay Çepni Mahallesi Kubbeli Caddesi'inde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre civarda devriye görevi yapan Gece Bekçileri bir el silah sesi duydu.

Sesin geldiği adrese giden güvenlik güçleri yerde başından vurulmuş halde yatan gençle karşılaştılar. Olay yerine sevk edilen 112 ekibi yaptığı kontrolde Veli İ.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemeseinin ardından intihar eden gencin cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 15:37