Türkiye'nin 35 ilinde 4 milyon liralık vurgun yapmışlar!

Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda kişiyi evlilik vaadiyle dolandırıp ailelerden aldığı altın ve paralarla kaçtığı iddia edilen Çorumlu Hülya S. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Show TV’de ekranlara gelen 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programında “Nehir Naz” lakaplı Çorumlu sahte gelin Hülya S. “dolandırıcılık” suçundan canlı yayında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sahte gelinin Türkiye’nin farklı illerinde çok sayıda kişiyi evlilik vaadiyle dolandırdığı, altın ve başlık paraları ile kaçtığı belirlendi. Düğün davetiyeleri de bastıran sahte gelinin son 4 ayda, 5 ilden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. ‘Nehir Naz’ lakaplı Hülya S, katıldığı bir televizyonda canlı yayınlanan programda, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hülya S. ile aileler arasında aracılık yapan Y.B. ve K.T. de yakalandı. Artvin’e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Çorum nüfusuna kayıtlı Hülya S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Nehir Naz” lakaplı sahte gelin Hülya S. Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyolarına gelip, insanları evlenme vaadiyle dolandıran bir şebekenin içinde olduğunu itiraf etmişti. Stüdyodaki mağdur ailelerle canlı yayında yüzleşen sahte gelin, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Sivas’tan gelen Musa B., sahte gelin Hülya S. tarafından 80 bin lira, Artvin’den canlı yayına telefonda bağlanan mağdur Özer Bey ise 32 bin lira dolandırıldığını ifade etti. Suçlamaları kabul eden sahte gelin, Özer Bey’in açıklamalarının ardından istediği altınları alamayınca kaçtığını itiraf etti. Sahte gelin Hülya S.’nin, canlı yayına katılmadan önce bile dolandırdığının ortaya çıkması ise herkesi şoke etti.

Ordu’dan gelen bir diğer sahte gelin mağduru Ahmet T. de toplam 61 bin lira dolandırıldığını söylerken, Ahmet T.’nin Hülya S. ile birlikte bastırdıkları düğün davetiyesi yine yayın sırasında ortaya çıktı. Bu kadar da olmaz dedirten görüntüler izleyenler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

300 BİN LİRALIK VURGUN VAR

Mağdurların ifadeleri herkesi şaşırtmaya devam ederken, Afyon’dan gelen Ali K. başlık parası ve altınlarla birlikte toplam 60 bin lira, Amasya’dan Sabahattin K. ise başlık parası ve altınlarla beraber toplam 45 bin lira dolandırıldıklarını ifade etti. Böylece sahte gelin Hülya S.’nin son 4 ayda 5 farklı ilden yaklaşık 300 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 14:05