Ulukavak'ta silahlı kavga: 4 yaralı

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kahvehanenin bahçesinde oturan dört kişi yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Varinli caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu o sırada cadde üzerinde bulunan kahvehanenin bahçesinde oturan 4 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar bir araca da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayın ardından gazetecilere bir açıklama yapan görgü tanığı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz kahvenin önünde sohbet ediyorduk. Silah sesi geldi. Sonrasında herkes kaçışmaya başladı. 4 kişi vuruldu. Kahveye doğru silah atıldı ama olayı gerçekleştirenleri görmedik. Söylediklerine göre ilerde kavga edenler varmış. Sonra 3 el ateş sesi duyduk. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz” dedi.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.