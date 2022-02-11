Uygulama noktasında durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 241 gram kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir şahsın Ankara’dan Çorum’a uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine harekete geçen narkotimler, polis uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada 241 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)