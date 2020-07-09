Üzerine demir yığını düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR
Ankara’nın Kazan ilçesinde Demir Çelik Fabrikası’nda çalışan Çorumlu işçi Bekir Dursun'un üzerine demir yığını düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Bekir Dursun’un üzerine düşen demir yığını düşmesi sonucu demirin boynunu kesmesiyle olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay sonrası fabrikaya 112 acil sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken, Çorumlu işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İskilip Çavuşoğlu köyü Esentepe Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Bekir Dursun’un Ankara Adlı Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından İskilip’te Hacı Karani Mezarlığı’na defnedilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 11:26