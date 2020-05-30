Üzerlerine yıldırım düşen anne ve kızı ağır yaralandı

Çorum'un Bayat İlçesi Çerkes Köyü Karatepe yaylasında yıldırım düşmesi sonucu anne ve kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çorum'un İskilip İlçesi Ebusuud İlköğretim Okulu’nda görev yapan öğretmen Gökmen Soner ve aynı okulda görevli eşi Nevin Soner ile kızlarının üstüne yaylada bulundukları sırada yıldırım düştü. Olayda Nevin Soner ve kızı yaralandı.Yaralanan anne ve kızı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Annenin tedavisi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürerken, vücudunda ciddi yanıklar meydana gelen kızının Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 23:35