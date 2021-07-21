Vali yangınzedeleri yalnız bırakmadı

EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, Aşağı Örenseki Köyü'nde çıkan yangından hemen sonra köye giderek, hem söndürme çalışmalarını yerinde inceledi, hem de yetkililerden bilgi aldı.

Köy sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Mustafa Çiftçi, yangında evini kaybeden aileler başta olmak üzere tüm köylülere geçmiş olsun temennisi iletirken, yangında can kaybı ve yaralanma olmamasının tek teselli kaynağı olduğunu, 6 ev, bir samanlık, bir traktör ve bir römorkun tamamen yandığı yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.