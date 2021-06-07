Virajı alamayan araç tarlaya uçtu

Çorum’da kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak tarla uçtu. Kazada yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi tarlada yaptı.

Kaza, Çorum-Osmancık yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman S.’nin yönetimindeki 19 UM 121 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi virajı alamayarak yaklaşık takla atmaya başladı. Yol kenarında bulunan tarlaya devrilen sürücü ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılan yaralılara ilk müdahaleyi 112 ekipleri tarlada yaptı. Daha sonra sedyelere alınan yaralılar diğer sürücülerinde yardımı ambulanslara alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)