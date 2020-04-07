Virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı

Çorum’da virajı alamayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskiekin Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Ç’nin(24) kullandığı 19 DV 542 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)