Yaşlı adam bıçaklı kavgada yaralandı

Çorum’da akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada 70 yaşında bir vatandaş ağır yaralandı.

Olay Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre; cadde üzerinde karşılaşan N.A.(70), ile İ.K., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanında taşıdığı bıçakla N.A.'yı göğsünden bıçakladı.

Olayın ihbar edilmesiyle caddeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. 112 ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis ekipleri yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden firar eden İ.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(Çorum Ajans)