Yaşlı adam canına kıydı!

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün yaşlı adam, evde kimse yokken iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay bugün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48.Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde evden çıkan 78 yaşındaki R.P'den haber almayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaşlı adamın oğlu ve eşinin verdiği ihbara göre daha önceden kullandıkları ikamette arama yaptı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

R.P'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. .

Yaşlı adamın intihar sebebi henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022, 19:41