Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Çorum'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.

Edilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi 2. Selçuk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yalnız yaşayan 65 yaşındaki Ali Eker isimli yaşlı adamdan haber alamayan İstanbul'da yaşayan çocukları, durumundan endişe ederek, polis ve itfaiyeden destek istendi.

5 katlı binada bulunan yaşlı adamın evinin balkonuna itfaiye merdiveni ile çıkan ekipler, eve girdiklerinde Ali Eker'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Evinin banyosunda bulunan yaşlı adamın düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Polis yaşlı adamın ölümü ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.