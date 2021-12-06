Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesinde ava giden yaşlı adam, ölü bulundu.

İddilara göre evinden ava gidiyorum diyerek çıkan 75 yaşındaki yaşlı adam eve dönMeyince ailesi Jandarma ekiplerine haber verdi. Yaşlı adamı arama çalışması yapan ekipler, köyün yakınlarında yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Ensesinden vurulmuş halde bulunan Ahmet Y(75), otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaşı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. (İskilipliyiz)

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2021, 15:54