Yaşlı adam traktör kazasında hayatını kaybetti

Çorum’un İskilip ilçesi Çatkara köyünde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çatkara köyünde yaşayan Hasan Küyük, tarlasındaki ceviz ağaçlarını sulamak için yola traktörü ile yola çıktı.

Aynı güzergahta bulunan İskilip’in İbik köyü kum mevki bölgesinde traktörün hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.

Traktör sürücüsü Hasan Küyük (80) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Emine Küyük ağır yaralandı.

Yaşlı adam bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çatkara köyünde toprağa verildi.