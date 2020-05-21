Yaşlı çift ölümden döndü

EROL TAŞKAN

Karşıyaka 2. Sokak'ta meydana gelen yangında, dumandan zehirlenen 86 yaşındaki Aşır Olukcu ve 86 yaşındaki eşi Nazmiye Olukcu tedavi altına alındı.

Gece 03,15'te iki katlı binanın üst katında oturan 86 yaşındaki Aşır Olukcu ve Nazmiye Olukcu çiftinin evinde yangın çıktı.

Buzdolabından çıktığı belirlenen yangında binayı yoğun bir duman kitlesi sardı. Balkona çıkarak imdat çığlıkları atan yaşlı kadını duyan komşular, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaşlı çifti bulundukları daireden çıkardı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaşlı çift, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Olaya müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisine, komşular ayran getirerek destek oldu.

Görgü tanığı mahalle sakinleri bir çığlıkla balkonlara koştuklarını ve yaşlı kadının imdat diyerek bağırdığını duyduklarını anlattı.

İki katlı binanın üst katında oturan aileler, itfaiye ekipleri tarafından balkondan merdivenlerle tahliye edildi.





Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:33