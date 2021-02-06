Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

FATİH BATTAR

Çorum’da yalnız yaşayan 76 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay Gülabibey Mahallesi Kapaklı 39. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gecekonduda yalnız yaşayan Nehire E'den, haber alamayan yakınları durumu polise bildirerek yardım istedi.

Belirtilen adrese gelen ekipler eve girdiklerinde Nehire E'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 17:44