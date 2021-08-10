Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Çorum'un İskilip ilçesi Tabakhane Mahallesi’nde yalnız yaşayan F.A (65) isimli kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; bir süre haber alınamayan F.A (65) isimli kadın komşularının eve girmesiyle evinde ölü bulundu.

Talihsiz kadının cesedi ile karşılaşan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin arından yaşlı kadının cansız bede İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.