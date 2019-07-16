Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Hallı köyü'nde kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki yaşlı kadın ormanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Ali beyli mahallesinde oturan ve sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya giden yaşlı kadının cesedi ormanda ölü olarak bulundu. Hayvanlarını otlatmaya götürdüğü belirtilen E.A. (74) isimli kadının akşam saatlerinde eve dönmediği, otlatmaya götürülen hayvanların kendiliğinden ahırına geldiği öğrenildi. Bunun üzerine aile ve yakınları tarafından İskilip İlçe Jandarma Komutanlığına bilgi verildi. Arama çalışmalarına akşam saatlerinden itibaren başlandığı, aramaya destek ekip olarak Çorum AFAD ve gece saatlerinde AKUT ekiplerinin de destek verdiği bilgisi alındı. Kayıp şahıs olarak bildirilen yaşlı kadın 16.07.2019 günü sabah 05.00 sıralarında İskilip İlçe Jandarma ekiplerince köye yakın bir noktada otlak alanında vefat etmiş olarak bulunduğu öğrenildi.

Şahsın kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendirilmekte olup, olay hakkında jandarma ekipleri soruşturmaya devam etmekte olduğu bilgisi alındı.