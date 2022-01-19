Yaşlı kadın yanarak can verdi

Çorum’da 82 yaşındaki bir kadın evinde çıkan yangında feci şekilde can verdi.

Yangın akşam saatlerinde Elvançelebi beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Memnune Öztürk'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı ile belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülebilirken, 82 yaşındaki Öztürk'ün yanarak canverdiği tespit edildi.

Tamamen söndürülen evde olay yeri ekipleri yangının çıkış nedenini ile ilgili çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.