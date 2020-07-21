Yaşlı kadın yangında ağır yaralandı

Çorum'da bir evde çıkan yangından ağır yaralı olarak kurtarılan 93 yaşındaki kadın Samsun'daki hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde çıkan yangında alevler içinde kaldığı iddia edilen 93 yaşındaki Keziban H. ağır yaralandı. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapılan yaşlı kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edildi. Yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

(İHA)