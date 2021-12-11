Yazı Çarşı'da silahlı çatışma!

FATİH BATTAR

Çorum'da bir işyerine yönelik silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olay bugün akşam 22.00 sularında Yazı Çarşı'nın göbeğinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Yazı Çarşı çıkan çatışmada Teksas'a dönerken, 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İddialara göre çatışmada tesadüfen olay yerinden geçen cami imamının da yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, çatışma anı Yazı Çarşı'da oturan vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olayın ardından polis kaçan şüphelileri aramak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2021, 23:17