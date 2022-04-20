Yürüyüş yaparken fenalaşıp hayatını kaybetti

İnönü Caddesi'nde yürüyüş yapan genç kız aniden fenalaşarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İrem A., bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen İrem A., hayatını kaybetti.
Genç kızın Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi olduğu, cenazenin otopsinin ardından memleketi Muş’a gönderileceği öğrenildi.
(Haber Merkezi)Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2022, 10:30