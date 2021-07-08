Zihinsel engelli genç canına kıydı

M.BURAK YALÇIN

Ankara’da yaşayan Çorumlu Oğuzhan B. (22), girdiği bunalım sonucu yaşamına son verdi.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen genç, sosyal medya hesabından bir intihar notu bırarak, canına kıydı.

Ölmeden önce yaptığı paylaşımla herkesi derinden etkileyen talihsiz gencin cenazesi dün Bayat’ın Dorukseki köyünde toprağa verildi.

Engelli gencin vefatı hem ailesini hem de köy halkını yasa boğdu.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2021, 16:55