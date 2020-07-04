Aslan yerine çakal ve tilki yakaladılar

EROL TAŞKAN

Çorum’un Bayat İlçesi’nde bağlı Aşağı Emirhalil Köyü’nde görüldüğü iddia edilen aslanla ilgili arama çalışmaları sonuçlandı. Aslanın görüldüğünün iddia edildiği bölgelere yerleştirilen 5 fotokapan görüntülerinde, tilki, çakal ve domuz görüntüsüne rastlandı.

Yaklaşık bir aydır gündemde olan aslan iddiası, bir çobanın cep telefonu ile uzaktan çektiği fotoğrafla gündeme gelmişti. İddialar üzerine bölgede drone ile arama çalışması yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 hektarlık alana 5 adet fotokapan yerleştirdi.

Kontrol edilen görüntülerde, fotokapanlara tilki, çakal ve domuz görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, bölgede aslana ait bir ize rastlanmadığını, böyle bir ihtimalin de söz konusu olmadığını dile getirerek, vatandaşların iddialarının araştırılması için gerçekleştirilen çalışmaların da sonuçlandırıldığını kaydetti.

(AA)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 13:24