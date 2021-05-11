Bayat Belediyesi 7/24 göreve hazır

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, tam kapanma döneminde de Bayatlılar’ın hizmetinde olmaya devam etiklerini söyledi.

Bayat halkının huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirten Başkan Ünlü, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen kabine toplantısından tam kapanma kararının çıkmasının ardından Belediyemiz ekipleri, ilçedeki vatandaşların hizmet açısından mağduriyet yaşamaması için tam kapanma döneminde 7/24 yine görev başında. Ekiplerimiz, ilçe sakinlerinin her türlü acil durum ve ihtiyaç talepleri için hazırda bekliyor. Bakımlarını devamlı olarak yaptığımız araçlarımız daima göreve hazır. Hayatın kesintiye uğramaması için gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu zor süreci dayanışmayla geçireceğiz. Belediyemizin bünyesine kazandırdığımız yeni araçlarımızla inşallah vatandaşlarımıza daha hızlı ve yerinde hizmet etmek için çalışacağız. Hayatın kesintiye uğramaması için gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. Bu zor süreci dayanışmayla geçireceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum." dedi.