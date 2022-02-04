Bayat GES’den ekonomiye katkı

Bayat Belediyesi’nin 2020 yılı bütçesiyle 5.200.000 TL’ye yapmış olduğu Güneş Enerji Santrali, 2021 yılında 2.073.000 TL’lik elektrik üretimi yaparak ekonomiye ve Belediye bütçesine katkı sağladı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, 2020 yılı sonunda tamamlanan, 15.000 m² alana kurulu olan 2560 tane panele sahip ve 1000 kWh elektrik enerjisi üretebilecek kapasitesi olan Güneş Enerji Santrali’nin 2021 yılında 2.073.000,00 TL’lik elektrik ürettiğini açıkladı.

‘ASIRLIK YATIRIMLAR YAPIYORUZ’

Ünlü, “Halka hizmet Hakk’a hizmettir’ düsturuyla yapmış olduğumuz gönül belediyeciliği anlayışıyla günü birlik değil, asırlık yatırımlar yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bu yatırımlarla gelecek nesillerimize de ışık olmaya devam ediyoruz. Bayat Belediyesi olarak 2009 yılından beri 100 yıllık yatırımlara imza attık. Halkımızın da desteğiyle, verdiğimiz sözleri tek tek gerçekleştirmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

Ünlü, ilçeye yapılan tüm yatırımlara destek veren AK Parti Çorum Milletvekilleri ve İl Başkanı’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)