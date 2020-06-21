Bayat Hastanesi sele teslim oldu

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Çorum’un Bayat ilçesinde inşaası tamamlanan Devlet Hastanesi yeni binasını sel bastı.

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan sağanak yağış sırasında yaşanan taşkın, açılış için gün sayan Bayat Devlet Hastanesi’nde su baskınına neden oldu.

Şiddetli yağış sonrası sele teslim olan hastanenin bodrum ve zemin katının balçıkla kaplandığını belirten vatandaşlar, inşaat aşamasında da benzer baskınların yaşandığını bildirdiler.

Mevcut imkanların baskına müdahalede yetersiz kaldığını savunan vatandaşlar, dere yatağının yanı başındaki hastanenin çevresine taşkın önleme amaçlı kanalların açılması gerektiğini dile getirdiler.

Sel felaketi sonrası Bayat Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ise yaraların sarılması için gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 19:02