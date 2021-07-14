Bayat Kavşağı’nda genişletme yapılacak

FATİH AKBAŞ

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çorum-Çankırı-Bayat Kavşağında düzenleme yapılamasını istedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte Çorum-Çankırı yolunda incelemede bulundu.

Yolun Bayat Kavşağı bölümü ile ilgili taleplerini ileten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Büyük araçlar kavşaktan ilçeye giriş ve çıkışta sorunlar yaşıyor. Kavşağın bazı yerleri çok dar. Yeni bir düzenleme yapılarak dar alanların genişletilmesini istiyoruz. Ayrıca kavşaktan ilçe girişine kadar olan kesiminde asfalt yapılmasını istiyoruz” diyerek talebini iletti.

Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ise kavşakta gerekli genişletmenin yapılması için talimat verdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2021, 18:58