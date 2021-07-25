Bayatlı kadınlar BAKKÖY’ü kurdu

Çorum’un Bayat ilçesinde BAKKÖY Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Kooperatif açılışına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “İlçemizde kadınlarımız bir araya gelerek kooperatif kurdular. Bu ilçemizde bir ilk oldu ama inşallah sürdürülebilir olmasını istiyoruz.” diyerek hayırlı kazançlar diledi.