Bayat’ta bayram temizliği

Bayat Belediyesi ekipleri, ilçedeki mezarlıkların Ramazan Bayramı öncesi temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve güzel bir ortamda yapmalarını sağlamak için mezarlıklar içerisindeki yabani otlar temizlenirken, ağaçların da bakımları yapıldı.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekanlarının da aynı şekilde büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Bu kapsamda biz mezarlıklarımızı temizleyerek hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımıza saygımızı gösteriyoruz. Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı tamamladık. Allah, ebediyete intikal eden bütün kullara rahmet eylesin.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021, 18:27