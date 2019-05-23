Bayat’ta geleneksel iftar

Bayat Belediyesi’nin geleneksel hale gelen iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9.’su gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ve üyeleri, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu, AK Parti Bayat Gençlik Kolları Başkanı Ömer Demirci, Belediye meclis üyeleri, bürokratlar, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’

Her zaman halkla beraber olmayı kendilerine şiar edindiklerini dile getiren Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın diyen zihniyetin mensubu olarak buradayız. Bizler kimsesizler kimi olmak için buradayız. Halkımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Ne olursa olsun bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte güçlü olduk, güçlü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayat Belediyesi olarak alt yapı ve üst yapı yatırımlarının yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verdiklerinin altını çizen Ünlü, halkla iftar yaparken diğer taraftan kimsesiz insanları da unutmadıklarının altını çizdi. İlçede yaşayan 300 aileye her gün iftarda ve sahurda sıcak yemek verdiklerini hatırlatan Başkan Ünlü, Bayatlı esnaflarla kimsesizlere sahip çıktıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

‘BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI’

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da, “Ramazanımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olarak tarif ettiği Peygamber Efendimize ve hepimize mübarek olsun. Rabbim bu ayda yapacağımız ibadetleri, duaları kabul eylesin. Bizler Bayat'ın yanındayız, Çorum ne hizmet alırsa inşallah Bayat da aynı hizmetleri alacak.” dedi.

(Haber Merkezi)