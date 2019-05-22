Bayat’ta ‘önce yaya’ uygulaması

Bayat Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinde kilitli parke taşı döşemeleri tamamlanan yollara yol çizgileri çiziyor, kış koşulları nedeniyle kaybolan yol çizgileri, yaya geçitleri ile yıpranan trafik uyarı levhalarını yeniliyor.

Yapılan açıklamaya göre Bayat Belediyesi, yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yerleşim yerlerinde kilitli taş döşemeleri tamamlanan yollara yol çizgileri çizen Bayat Belediyesi, kış şartları nedeniyle tahrip olan yollarda da bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Bayat Belediyesi, yol çizgilerinin düzenlenmesi ve boyanması, yaya geçitlerinin boyanması, trafik uyarı levhalarının düzenlenmesi eksikliklerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapıyor.

Okul önlerinde yaşanan trafik ve yaya yoğunluğunu da göz önünde bulundurduklarını belirten Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Öğrencilerin okul giriş çıkışlarını daha güvenli hale getirmek için yaya geçidi çizgilerinin boyama çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmalar ile trafikte yaya ve sürücüler açısından büyük önem arz eden yaya geçitleri daha görünür hale getirilerek, araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor" dedi.

(Haber Merkezi)