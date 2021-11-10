Bayat’ta yangın tatbikatı

Bayat Belediyesi tarafından yangın tatbikatı düzenlendi.

Bayat ilçesi Yatukcu Mahallesi Mektebin Çiftliği mevkiinde tatbikat amacıyla yakılan ateşin söndürülmesi için, Bayat Belediyesi İtfaiye Amirliğine yangın ihbarında bulunuldu. Bayat Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangına zamanında müdahale edilerek yangın söndürüldü. Tatbikat başarıyla sonuçlandırıldı.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için itfaiye amirliğimizi ve personelimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda belediyemize Sivil Savunma ve İtfaiyecilik mezunu 3 itfaiye erini kadromuza kattık. İtfaiye personelimiz 7/24 göreve hazır.” dedi. (Haber Merkezi)