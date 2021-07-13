Bozulan 2,5 km’lik kesim yeniden yapılıyor

FATİH AKBAŞ

İskilip-Çankırı-Ankara karayolunun bozulan 2,5 km’lik bölümü yeniden yapılıyor.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde bozulmaların meydana gelmesi nedeniyle gazetemizde de habere konu olan yolda çalışmalar başladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun ve partililer ile birlikte çalışmaların başladığı kesimde incelemede bulundu.

İncelemede yüklenici firma yetkilisi Bülent Çağırgan gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bozulmaların meydana geldiği 2,5 km’lik kesimde ilk olarak kazı işi yapacaklarını belirten Bülent Çağırgan, “Yolun bozulan kesimi zaten yatırım programındaydı. Planlanan bir çalışmaydı ve işe başladık. Yolu 1,5 metre derinliğinde kazdıktan sonra taş dolgu yapılacak. Üstüne ise yol alt yapı malzemeleri serilecek. Çalışmalarımız hızla devam devam ediyor ve Eylül ortalarında bitireceğiz. Bu kesimin yeniden yapılması için verdikleri destek ve takiplerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ve Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov’a teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Kavuncu’da yolun en sıkıntılı bölümünü baştan aşağıya yeniden yaptıklarını dile getirerek bu çalışmaların soruna kesin çözüm olacağını söyledi.

Bu yolu kullanan vatandaşlarda bozulmalar nedeniyle kaza riski yüksek olan kesimin yeniden yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.