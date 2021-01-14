Çatıdan düşen talihsiz adam hayatını kaybetti

Çorum’un Bayat ilçesi Ahacık köyü Fındıcak Mahallesinde bir kişi düzenlemeye çalıştığı evinin çatısından düşerek hayatını kaybetti.
40 yaşında 3 çocuk babası Yüksel Bayoğlu, evinin çatı düzeltmesini yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşerek ağır yaralandı.
Talihsiz adamın düştüğünü gören yakınları hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, merhumun cenazesinin yarın Bayat'ın Ahacık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 22:16