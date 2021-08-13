İnternet kablolarını yakmaya çalışırken yakalandı

Çorum’da internet kablolarını çalarak ormanlık alanda yakmaya çalışan bir kişi Jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Bayat’ın Yeşilçat köyünde meydana geldi. Türk Telekom’a ait internet kablolarının çalındığı ihbarı alan Jandarma ekipleri köy çevresinde arama çalışması yaptı. Bayat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jasat’ın yaptığı arama neticesinde ormanlık alanda bir kişinin kabloları yaktığını tespit etti. Şüpheli şahıs ifade vermek üzere Cumhuriyet Savcılığı’na götürülürken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021, 11:57