İş garantili Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Mesleki Eğitim Merkezi açıldı.

Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Nigar ve Müdür Yardımcısı İlker Öztürk, Bayat Belediye Başkan Vekili İsmail Kurt’u ziyaret ederek, ilçede Çıraklık Eğitimi (Mesleki Eğitim Programı), kalfalık ve ustalık belgesiyle birlikte lise diploması verileceği müjdesini verdiler.

Eski adı ‘çıraklık eğitimi’ olan programda öğrencilere, kalfalık ve ustalık belgesi ve lise diploması verilecek. İş garantili programda çırakların maaş ve sigortası da okul tarafından karşılanacak. (Haber Merkezi)