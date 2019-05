Mezarlıklarda düzenleme

Bahar aylarıyla birlikte Bayat ilçe genelinde bahar temizliğine başlayan Belediye ekipleri, kış şartlarında bozulan yollardaki kilitli parke taş tamiri, mezarlık düzenleme, park bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Mayıs ayı başlangıcı ile beraber ilçe parklarındaki ağaç budama ve çevre temizliği çalışmalarına başlandı. Ayrıca Park ve Bahçeler kapsamında çiçek dikme, çim ekme ve ot biçme çalışmaları tamamlandı. Tepebayat Mahallesi ve Yatukcu Mahallesi mezarlığının ot biçme, ağaç budama, çalı temizliği, tel örgü tamiri, kapı ve direk boyama çalışmaları tamamlandı. Dere Mahalle, Kayabaşı mezarlığında ot biçme, ağaç budama, çalı temizliği ve çevre düzenleme çalışmaları devam ederken tüm mahallerin mezarlıkları Ramazan Bayramı’ndan önce bakımdan geçirilerek temizlenecek.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “İnsanların en hayırlısı, insanlara en fazla hizmet edendir" düsturu ile hizmet devam ediyoruz. Bu doğrultuda, gece gündüz demeden imkânlarımız ölçüsünde su, yol, kanalizasyon ve çevre temizliği gibi hayati hizmetlerin devam ettiriyoruz. Vatandaşların, her zaman hizmetin en iyisini ve en güzelini almayı hak ettiğini ifade eden Ünlü, "Amacımız halkımızı mağdur duruma düşürmeden hizmetin gerektiği noktayı belirleyip, derhal çalışmayı başlatmak. Gereken her yerde de bunu zaten yapıyoruz. Biz belediye olarak her zaman ifade ettiğim gibi vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışıyor, halkımızın talepleri doğrultusunda, onlarla istişare içerisinde hizmet veriyoruz" diye konuştu. (Haber Merkezi)