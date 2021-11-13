Sağlık çalışanları zehirlendi!

FATİH BATTAR

Çorum'un Bayat ilçesinde Bayat Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık çalışanları yedikleri yemekten zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre öğle yemeğinden sonra 31 sağlık çalışanı fenalaştı. Fenalaşan sağlık çalışanları Bayat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumu ağır olan diğer sağlık çalışanları ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık çalışanlarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021, 12:42