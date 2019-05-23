350 yıllık konak turizme kazandırıldı

M.BURAK YALÇIN

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından 2011 yılında yapılan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından mali destek sağlanan 350 yıllık tarihi Dulkadiroğulları Konağının resmi açılışı dün yapıldı.

Açılışa Vali Mustafa Çifçti, Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve bazı daire müdürleri hazır bulundu.

Konakta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde faaliyet gösteren kurslarda üretilen yöresel el sanatları ürünleri sergi ve satış yeri ile kafeterya ve kahvaltı salonu hizmeti veriliyor. Boğazkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kurs gören kadınlar kendi üretmiş oldukları ürünleri 350 yıllık tarihi konakta satarak ekonomik gelir elde ediyorlar.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2019, 21:12