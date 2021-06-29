Boğazkale’deki bakır ne zaman çıkarılacak?

FATİH BATTAR

3 yıl önce Çorum’un Boğazkale ilçesinde keşfedilen Türkiye’nin en büyük bakır rezervi çıkarılmayı bekliyor. Çorum’un yanı sıra bölge ekonomisine ve istihdama ciddi katkı sağalayacak bakır rezervi 3 yıldır çıkarılmayı bekliyor.

Hatırlancağı üzere 2018 yılında İzmir merkezli bir firma, Çorum Boğazkale'deki kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkarmış ve bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptırarak dev bir kaynağa ulaşmıştı.

Alman şirketinin raporuna göre Boğazkale’deki saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit etmiş, tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğunu açıklamıştı.

Tespit edilen bakır rezervinin mali değerinin 174 milyon dolar, yani günlük kurla 945 milyon TL olduğunu açıklayan şirket, işletme ve maliyet hesaplarını da yapan şirket, 10 yıl sürecek üretim safhası sonunda tüm üretim masrafları çıktıktan sonra madenin 96 milyon dolar (521 milyon TL) kar edebileceğini raporlamıştı.

Ardından geçtiğimiz yıl Koç Holding bünyesinde hizmet veren Demir Export A.Ş, bakır rezervine ortak olacağını açıklamış ve bunu Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’na bildirmişti.

3 yıldır çıkarılmayı bekleyen bakır rezervinin neden çıkarılmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, böge halkı da gelişmeleri yakından takip ediyor. Son durum ile ilgili Boğazkale’de halkından bilgi almaya çalıştık ama vatandaşlar da rezervin ne zaman çıkarılacağını bilmediklerini ve mrak ettiklerini aktardı.

Bölge halkı ekonomiye ve istihdama ciddi katkı sağlayacak bakır rezervinin bir an önce çıkarılması bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2021, 22:30