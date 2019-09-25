Boğazkale’den İtalya’ya erasmus yolculuğu

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul ve finanse edilen, Boğazkale İlkokulu’nun koordinatör olduğu ‘Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Oyun Aktiviteleri Yoluyla Entegrasyonu’ başlıklı projenin son hareketliliği İtalya’da gerçekleştirildi.



İtalya’da düzenlenen ‘Teenagers With Behavior Disorders or Bad Boys / Davranış Bozukluğu Olan Çocuklar mı, Kötü Çocuklar mı?’ isimli eğitime Boğazkale İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fatma Gündoğdu, sınıf öğretmeni Gamze Şen Cengiz ve anasınıfı öğretmeni Gözde Delibalcı Hardal katıldı.

Kursa katılan öğretmenler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını ve Europass Belgelerini aldılar. Proje eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğretmenler, kurs bittikten sonra Reggio Emilia, Venedik, Bologna, Modena şehirlerini de gezdiler.



Proje hakkında bilgi veren Boğazkale İlkokulu Müdürü Mehmet Yılmaz, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen Erasmus+ projelerinin öğretmenlerin kendilerini geliştirmeleri için çok önemli bir fonksiyon oluşturduğundan bahsetti. Yılmaz, “Okulumuzun ve öğretmenlerimizin bu projedeki amacı özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimizin, hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşabilmeleri ve eğitim imkanlarında en üst düzeyde yararlanabilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimize yaparak yaşayarak öğrenme imkanı sunmak, onları işitsel ve dokunsal açıdan desteklemek ve ilgilerini derse çekerek öğrenmelerini kalıcı hale getirmektir. Bu kapsamda Avrupa’nın farklı ülkelerindeki kurs merkezlerinde düzenlenen eğitimlere katılarak alanımızla ilgili çalışmalar yapmaktayız. ‘Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Oyun Aktiviteleri Yoluyla Entegrasyonu’ başlıklı projenin özel eğitime ihtiyacın olan öğrenciler alanında hazırlandığını belirtti.



İtalya'da düzenlenen kursta işlediğimiz konular: Akran zorbalığı, akran zorbalığının karakteristik özellikleri, Normal agresif ve pedagojik agrasif, akran zorbanın grup olarak özelliklerinin neler olduğu, zorba, kurban özellikleri, davranış bozukluğu olan öğrenciler, iyi çocuk-kötü çocuk, okulda bu öğrenciler için alınabilecek önlemler, beslenme düzeni, okulda düzenlenecek seminerler, sınıfta oynanabilecek oyunlar, zihinsel bozukluklar, otizmli çocukların davranış özellikleri, hiperaktivite, İtalya eğitim sistemi, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin özellikleri, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan plan ve programlar’ oldu.” şeklinde açıklama yaptı. (Haber Merkezi)