‘Boğazkale’ye verilen sözler tutulmalı’

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Boğazkale’de meyve üreticilerinin sorunlarını yerinde inceledi.

Gök Yakup Deresi üzerine yapılması planlanan tarımsal amaçlı sulama göletinin 2008 yılında planlanmasına rağmen henüz yapılmadığını, DSİ’nin 2019 yılında verilen bir dilekçeye karşılık göletin 2020 yılında yapımına başlanacağını bildirdiğini ancak ödenek yetersizliğinden dolayı henüz bir çalışma yapılmadığını belirten Tahtasız, Boğazkale halkına verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Abidin Kaynak isimli bir üreticinin kurduğu 1000 adedi ceviz, 3000 adedi elma olmak üzere 4 bin ağaçtan oluşan meyve bahçesinde inceleme yaparak sorun ve talepleri dinleyen Tahtasız, “Burada son derece kaliteli ceviz ve elma üretilmesine rağmen, sulama suyunun yetersizliğinden dolayı ağaçlar kurumaya başlamış. Boğazkale halkı bir an önce Yazır Köyü sınırlarında bulunan Gök Yakup Deresi üzerine sulama göleti yapılmasını bekliyor. Gölet yapıldığında 390 hektarlık arazi suyla buluşmuş olacak. Ağaçların kurumasına gönlümüz razı değil. Bu konunun takipçisi olacağız. Üreticinin sesini duyurmak ve sorunu çözmek için yetkililerle gerekli görüşmeleri yapacağız.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020, 10:27