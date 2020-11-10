Koç Holding Çorum’daki madene talip oldu

FATİH BATTAR

Türkiye'nin en büyük bakır rezervi bulunan Boğazkale Bakır Madeni’ne Koç Holding bünyesinde hizmet veren Demir Export A.Ş talip oldu.

Koç Holding, Boğazkale’de bakır rezervi araştırması yapan Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri ile bakır madeninin satışı için masaya oturdu.

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında Koç Holding iştiraki Demir Export A.Ş. ile gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı özel durum açıklamasında gizlilik sözleşmesi imzaladığını duyurarak şu bilgilere yer verdi:

"Çorum Boğazkale'de bulunan 200712071 ruhsat numaralı bakır madenimizin satış ve ortaklık konularıyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalamış olduğu bilgisi, 20.10.2020 tarihinde, KAP açıklaması ile duyuru yapılmıştır. Bakır madeni sahasında ortaklık veya satın alma olanaklarını görüşmek üzere, Koç Holding iştiraki Demir Export A.Ş. şirketi ile gizlilik sözleşmesi imzalanmış olduğu bilgisini sunarız."

Şirket satışa konu olan maden için mayıs ayında devlet yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda bakır rezervinin 8.5 milyon tona ulaştığını açıklamıştı. Rezervin 2.7 milyon ton düzeyinde olduğu biliniyordu.

Koç Holding'in iştiraki Demir Export, kurulduğu 1957 yılından bu yana ürettiği demir cevherinin yanı sıra baz metallerden çinko, kurşun, gümüş, bakır cevheri ve altın konsantreleri de yer alıyor.

İzmir merkezli Avod firması 2018 yılında Çorum Boğazkale'deki kendisine ait maden sahasında Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden birini ortaya çıkardı. Rezervin mali değeri ise 174 milyon dolar.

Bir Alman şirketine, maden arazisinde sondaj ve rezerv tespit çalışmaları yaptıran Avod, saha içerisinde toplamda 2,7 milyon ton, yüzde 2 tenörlü bakır rezervi tespit etmiş, tespit edilen madenin, Türkiye'nin en büyük bakır rezervlerinden biri olduğunu açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 21:27