Pazarın çatısı çöktü

Çorum'un Boğazkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı pazar alanının çatısı çöktü.

Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan pazar alanı çatısındaki çökmenin ardından can kaybı yaşanmadığı ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak, enkaz kaldırma çalışmasının başlatıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinde ilçemiz Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi Üzerinde bulunan Kapalı Pazar alanımızın çatısı Yoğun Kar yağışı nedeniyle çökmüş olup, kullanılmaz hale gelmiştir. Can kaybı yaşanmamış olup gerekli güvenlik önlemleri ivedilikle tesis edilerek enkaz kaldırma çalışmalarımız başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.