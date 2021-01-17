‘Şehirden Uzak’ta Boğazkale’deydi

RECEP MEBET

TRT’nin sevilen yapımları arasında yerini alan ‘Şehirden Uzakta’ adlı belgesel dizinin 5. bölümünde Çorum ekrana geldi.

Oyuncu Kıvanç Kasabalı’nın sunucusu olduğu program, Boğazkale’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu verimli bozkırını TRT ekranlarına taşıdı.

Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler ve tatsız yiyeceklerden sıkılarak şehirden kaçıp köye yerleşmeye karar veren Kıvanç Kasabalı, belgesel dizinin yeni bölümünde Boğazkale’deki taşra hayatını tecrübe etti.

Sıcacık muhabbetiyle izleyenleri televizyon başına çeken Kasabalı, “Uçsuz bucaksız bereketli tarlalarda, tarımın, hayvancılığın ve antik bir kentin tam ortasındaydım” diyerek Boğazkale’deki izlenimlerini paylaştı.

Boğazkale ilçe merkezi ve Yekbas Köyü’nde çekimleri yapılan bölümde Çorumlu hanımlarla yufka ekmeği pişiren Kasabalı, çiftçilerle birlikte şeker pancarı taşıyıp hayvan bakımı ve tarla işlerine yardım etti.

Programı izleyemeyenler, www.trtizle.com sitesini ziyaret ederek kaçırdıkları bölümü seyredebilirler.