Tarihi yolculuğa hazır mısınız?

EROL TAŞKAN

Çorum´un Boğazkale ilçesinde yer alan 3 bin 500 yıllık Hitit Medeniyeti´nin kalıntıları, sanal gerçeklik programıyla izlenebilecek.

Boğazkale Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile, günümüzde sadece temel yapılanı kalan medeniyetin duvar yapıları da izlenebilecek.

Uygulamayı cep telefonlarına indiren ziyaretçiler, görmek istedikleri kısma telefonlarını yönelttiklerinde, ilk günki mimari özelliklerine göre sanal olarak canlandırılmış mimari yapılar arasında gezinti yapabilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, 114 yıldır devam eden kazı çalışmalarıyla ortaya çıkan medeniyet izlerinin gün yüzüne çıktığını söyledi.

Ataman konu ile ilgili açıklamasında, "Şehir kalıntıları ortaya çıkarılmasına rağmen, kerpiç olan yapılar günümüze ulaşamamıştır. İlçemize gelen ziyaretçilerin Hitit medeniyeti ve Hattuşa hakkında daha teferruatlı bilgi sahibi olmaları ve kentin 3 bin 500 yıl önceki halini gösterebilmek için artırılmış gerçeklik projesi hazırlayarak, ilk etabını Büyük Mabet´te hayata geçirdik." dedi.

ANI EVİ OLUŞTURULDU

Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, artırılmış sanal gerçeklik projesinin yanı sıra oluşturdukları Anı Evi´nden de bahsederek, tarihi Dulkadiroğlu Konağı´nın selamlık bölümünü, 114 yıldır devam eden kazıların kronolojik sırasına göre fotoğarflarla anlatıldığı Anı Evi´ne dönüştürdüklerini, bununla birlikte ilk kazıda kullanılan aracın da restore ve tamirini gerçekleştirerek, Anı Evi´nin önünde sergilenmeye başladığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 20:18