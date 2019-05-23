Vali Çiftçi’den Boğazkale ziyareti

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi ilçe ziyaretlerine kaldığı yerden devam ediyor. Vali Çiftçi, 8’inci ilçe ziyaretini dün Boğazkale’ye yaptı.

Ziyarette Vali Çiftçi’ye İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve bazı daire müdürleri hazır bulundu.

Çiftçi ziyaretler kapsamında ilk olarak Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman’ı makamında ziyaret ederek brifing aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından ise Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Çiftçi görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda da Çiftçi, Mustafa Karasakal Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde muhtarlarla bir araya gelerek taleplerini ve sorunlarını dinledi.