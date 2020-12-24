8 yavru ile anne köpeği alevler arasından kurtardılar

Çorum'un Dodurga ilçesinde çıkan yangında kahraman itfaiyeciler alevlerin arasında kalan 8 yavru ile anne köpeği kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Berk köyünde Adem Ünal'a ait samanlık ve hangarda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören Ünal, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Dodurga'nın yanı sıra Çorum, Laçin ve Osmancık'tan ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Kahraman itfaiyeciler canları kurtardı

Öte yandan ekipler yangına müdahale ettiği sırada samanlığın çatısında çalışma yapan Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekip amiri Murat Tıraş ve er Kamil Hombaç içeride köpek yavrularını fark etti. Tıraş ve Honbaç'ın bilgi vermesi üzerine alevlerin arasına giren itfaiye eri Ali Öremiş, alevlerin arasında çaresizce kalan 8 yavru köpek ve anne köpeği kurtardı. Kahraman itfaiyecilerin bu hareketi köylülerin takdirini toplarken, yavru köpeklerin dışarı çıkarıldıklarında hala kafalarından dumanlar yükseldiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede hayvanların sağlık durumlarının iyi oldu öğrenildi.

O anı anlattılar

O anları anlatan İtfaiye eri Ali Öremiş, "16.45'de bize ihbar geldi. İhbar üzerine Dodurga ilçesine çıkış yaptık. Gittiğimizde Dodurga ve Osmacık ilçesindeki ekipler müdahale ediyordu. Daha sonra biz müdahale ederken Murat çavuş ve Kamil arkadaşım çatıda çalışıyordu. Onların ‘abi aşağıda yavrular var' demesi üzerine içeri girip baktım. Baktım yavrular içeride ıslanmış, etraflarında kiremit kırıkları vardı. 8 taneye yavruyu alarak emniyetli şekilde dışarı çıkardım. Onları kuruladım. 10 dakika sonra yavruların yanına gittik anneleri ordaydı. Anne köpek sakinleştikten sonra yavrularının yanına yerleştirdik. Sağlıkları gayet iyi" dedi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 23:09